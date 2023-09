Nedaleko Mladotic na severním Plzeňsku najdete několik skalních vyhlídek. Můžeme připomenout třeba Kozí Hrádek, Malovanou skálu, nebo také méně známou vyhlídku, která by se dala nazvat jako Svatební.

Svatební vyhlídka nabízí i útěk od oltáře. | Foto: Martina Sihelská

To proto, že před několika měsíci se tam konala svatba. Na místě je ještě svatební březová brána s bílým závojem, za ní pak vyhlídka s lavičkou. Nechybí ani útěková směrovka pro ženicha, nebo i nevěstu? Zeptat se na to můžete starosty Mladotic Jiřího Záhrobského. „Neberte to vážně, šlo jen o žert přátel snoubenců, pár si řekl ano a je šťastný. Ale ta cedulka tu zůstala a turisté se u ní fotí a je to teď taková rarita,“ směje se.

Z vyhlídky je vidět údolí Střely a okolní vesnice. Na jedné straně vidíte letní tábor Maxík, který ale k dovolené využívají i dospělí. Řeka Střela šumí pod vámi, ale v mohutné zeleném porostu ji v letních měsících neuvidíte, větší výhled bude až na zimu. Po pravé straně se vine silnice k Manětínu, vidět můžete i obce Ondřejov, Křečov, Štichovice a další. Ideální odpočinkové místo, které najdete, když vyjedete z Mladotic směrem na Žihle, nad Mladoticemi odbočíte doleva na obec Strážiště a na horizontu se opět stočíte doleva lesní cestou. „Určitě je to krásné místo, vůbec celé okolí kolem nás nabízí úchvatnou podívanou. No, a kdo by tu také chtěl svatbu, tak se může ozvat, domluvíme se,“ dodal starosta Jiří Záhrobský.