Závod v nynější podobně startuje od budovy Autoklubu České republiky z Opletalovy ulice v Praze, odkud zamíří na Hviezdoslavovo náměstí v Bratislavě. Následující den absolvují závodníci 500 km slovenských a poté se se posádky vrátí zpět do Prahy do budovy Národního technického muzea na ocenění vítězů. Letos zvítězil Pavel Procházka s vozem PRAGA Alfa, z roku 1922.

Závod, v němž byla rychlost stejně důležitá jako vytrvalost, poprvé organizoval už ve třicátých letech Autoklub Republiky Československé. Pod patronát si ho vzal prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který do soutěže věnoval i putovní pohár. Závod se v letech 1933 – 1935 jel za plného provozu a trasu z Prahy do Bratislavy a zpět absolvovaly posádky bez přerušení hned dvakrát (což dávalo těch 1000 mil). Závod obnoven byl krátce v 70. letech a pravidelně se jako obnovený závod historických vozidel jezdí od roku 2015.

