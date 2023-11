O minulém víkendu jsme zavítali na procházku do Olomouce a byli jsme milé překvapení, jak nádherné město plné krásných zákoutí to je.

Olomouc není jen historické a studentské město | Foto: se souhlasem Lukáše Valeriána

Na poznávání města jsme bohužel měli jen jeden den, proto jsme ho nemohli stihnout projít celé. Ale i to málo, co jsme viděli, stálo za to a vyrazilo nám dech. Den jsme zakončili na náměstí, kde již začaly Vánoční trhy, které nám navodily vánoční náladu.