Třicáté narozeniny orla skalního Addyho, nejstaršího obyvatele záchranné Stanice Pavlov, byly důvodem k velké oslavě a návštěvnické akci s bohatým programem. I přes vysoké teploty přilákala mnoho návštěvníků všech věkových kategorií, kteří si užili nejen komentované prohlídky, ale také soutěže a celoodpolední zábavu pro celou rodinu.

V záchranné stanici slavil narozeniny nejstarší občan orel Addy. | Foto: Jaroslav Loskot

Oslava začala komentovanými prohlídkami záchranné stanice, kde se návštěvníci seznámili s místními obyvateli, například lišákem Lukášem nebo muflonem Muffi. Malí hosté ocenili malování na obličej, mohli absolvovat šest stanovišť se soutěžními úkoly, zúčastnit se ekoher a vysoutěžit si špekáček jako chutnou odpolední svačinku. Úspěch měl i fotokoutek, odkud si zájemci mohli rovnou odnést fotku například se sovou pálenou Žofkou.

V areálu záchranné stanice byl i stánek Kraje Vysočina – odboru životního prostředí a zemědělství s lesní pedagogikou, a tak děti poznávaly druhy zvířat, jejich stopy, vyzkoušely si, jak daleko doskočí a jakému zvířeti se v délce skoku podobají, nebo třídily odpad do barevných nádob, což byl program společnosti EKO-KOM a. s., s Tondou Obalem na cestách.

Addy dostal bazének a křečkův dort

Odpoledne plné soutěží vyvrcholilo předáním narozeninového dortu. Addy dostal originální křečkův dort a koupací bazének, který v těchto parných dnech ocení. Jedním z gratulantů byl i radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek: „Dnes jsem s potěšením přijal pozvání na třicátiny Addyho. Je to gurmán, pohrdá kuřecím masem a nejraději má křepelky, potkany nebo křečky. Jeho požadavkům tak podléhal i narozeninový dort. Addymu přeji, ať se mu i nadále daří tak jako doteď, a děkuji stanici za péči, kterou svým svěřencům věnuje,“ nechal se slyšet Pavel Hájek a sám se chopil předání narozeninového dortu. Kraj Vysočina činnost stanice dlouhodobě finančně podporuje.

Na dobrotě s křečky by si návštěvníci pravděpodobně nepochutnali, pro ně však byly připravené muffiny s lesním ovocem a logem stanice. Následně si mohli opéct špekáček.

„Jsem rád, že horko návštěvníky neodradilo a přijeli spolu s námi Addyho narozeniny oslavit. Je naším nejstarším obyvatelem a dostal se k nám tak, že byl chován načerno v zajetí, v těsném kontaktu s lidmi, a tak už se nemohl vrátit zpět do volné přírody, protože ztratil přirozený strach z lidí. Takový pták by se na svobodě nevyhýbal lovu domácích zvířat ze dvorků, velmi rychle by se tak dostal do konfliktu s lidmi a jeho dny by byly sečteny. Nezbývá jiné řešení, než aby svůj život prožil v zajetí, a to i přes to, že jde o krásného, silného a zdravého orla,“ uvedl ředitel záchranné stanice Zbyšek Karafiát.

Děkujeme všem adoptivním rodičům orla skalního Addyho, především dlouholetému adoptivnímu rodiči a členovi dozorčí rady Stanice Pavlov Jánu Drápelovi, který Addymu přinesl čerstvá játra.

