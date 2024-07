Do Boleslavi se na letošní 4. zastávku Českého poháru sjelo více než 70 závodníků a na startu byli i účastníci mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, které proběhlo minulý týden a jehož součástí byl poprvé v historii paddleboarding. Kromě hlavních kategorií se závodilo i v kategorii SPORT, kde si mohl své síly změřit kdokoli z příchozích "nezávodníků".

Na programu byly tří disciplíny sprint 200 metrů, technical race a long distace 10 kilometrů. Páteční průtrž mračen narušila pořadatelům přípravy a sobotní program tak začal se zpožděním. Počasí se ale naštěstí umoudřilo a celá akce proběhla ke spokojenosti organizátorů a především závodníků.

Výsledky sobota

sprint: ženy Open

1. Linda Syrovátková (SUP MB Mladá Boleslav)

2. Karolína Uhrová (TJ Kotva Braník)

3. Marie Milotová (TJ Kotva Braník)

muži Open

1. Petr Rohlena (TJ Kotva Braník)

2. Matyáš Soukup (Hudy SUP team České Budějovice)

3. Jakub Petržílek (Pádlujte.cz Pardubice)

dívky do 15 let

1. Pavlína Kaňková (Budesport České Budějovice)

2. Valerie Soukupová (Hudy SUP team České Budějovice)

3. Agáta Schwobová (TJ Lokomotiva Cheb)

chlapci do 15 let

1. David Veis (Budesport České Budějovice)

2. Ondřej Ošmera (Budesport České Budějovice)

3. Mikuláš Trdla (JBC SUP Jablonec nad Nisou)

technical race ženy Open

1. Linda Syrovátková (SUP MB Mladá Boleslav)

2. Karolína Uhrová (TJ Kotva Braník)

3. Kateřina Trdlová (JBC SUP Jablonec n. N.)

muži Open

1. Matyáš Soukup (Hudy SUP team České Budějovice)

2. Jakub Petržílek (Pádlujte.cz Pardubice)

3. David Raab (TJ Kotva Braník)

dívky do 15 let

1. Pavlína Kaňková (Budesport České Budějovice)

2. Agáta Schwobová (TJ Lokomotiva Cheb)

3. Ema Goruková (CKC Turnov)

chlapci do 15 let

1. David Veis (Budesport České Budějovice)

2. Mikuláš Trdla (JBC SUP Jablonec n. N.)

3. Josef Řechtáček (JBC SUP Jablonec n. N.)

Výsledky neděle

long distance ženy Open

1. Karolína Uhrová (TJ Kotva Braník)

2. Kateřina Trdlová (JBC SUP Jablonec n. N.)

3. Věra Pourová (Hudy SUP team České Budějovice)

muži Open

1. Matyáš Soukup (Hudy SUP team České Budějovice)

2. Jaroslav Soukup (Hudy SUP team České Budějovice)

3. Petr Rohlena (TJ Kotva Braník)

dívky do 15 let

1. Pavlína Kaňková (Budesport České Budějovice)

2. Ema Goruková (CKC Turnov)

3. Agáta Schwobová (TJ Lokomotiva Cheb)

chlapci do 15 let

1. David Veis (Budesport České Budějovice)

2. Mikuláš Trdla (JBC SUP Jablonec n. N.)

2. Josef Řechtáček (JBC SUP Jablonec n. N.)