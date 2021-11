„Okolí Ústí mám hrozně rád a líbí se mi mnohem víc než třeba obecně oblíbená místa jako jsou Krkonoše nebo Šumava a to nejen kvůli paraglidingu. Máme to tu unikátní v tom, že je zde nejvíce startovišť v celém Česku a jsou z nich pravidelně uskutečňovány rekordní lety. Často mě kontaktují piloti z různých částí světa a ptají se, kde ty krásná místa z videí na Youtube jsou. Na start jedu z města vždy jen pár minut,“ říká Karel Filip, který pracuje coby lékař na patologickém oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Původem pochází z Proboštova. „V roce 2018 jsem dokončil lékařskou fakultu v Praze a přestěhoval se do Ústí,“ vysvětlil.

Létání je pro něho radost. Zažil při něm ale už i horké chvilky, a to když se ztratil na několik minut v mraku. „Při každém letu musím být člověk ostražitý, padák se nedá uprostřed letu zastavit. Stresujícím situacím se lze velmi dobře vyhnout opatrností a volbou vhodného počasí. Tento rok jsem měl velmi nepříjemné pocity, když jsem na 5 minut zmizel v mraku. Je to zvláštní pocit dezorientace, jako jet autem v husté mlze v tom rozdílu, že pod sebou máte zase jen mlhu a netušíte kde je nahoře a kde dole, kam letíte. Nakonec se mi podařilo podle GPS v telefonu letět jedním směrem a vyletět ven. Byla to moje pilotní chyba, protože jsem nedodržel dostatečný odstup a stoupavý proud pod mrakem mě nasál dovnitř. Ale ten pocit míjet v bezpečné vzdálenosti chuchvalce mraku a cítit chlad z něj je úžasný,“ dodal.

Na videu můžete vidět, jak přistál na střeše domu u řeky Labe

Zdroj: Youtube

Za náročné považuje přistání na malý prostor. „Tím, že nemáme žádný pohon a vzduch může být živější (klesá i stoupá), musí mít člověk dobrý odhad a druhou šanci na pohodlné přistání už nedostane. Ale i přistání lze dobře natrénovat a hlavně je důležité být v klidu,“ uvedl Karel Filip.

Nedávno se proletěl nad podzimní Brnou u Ústí nad Labem, snímky jsou dechberoucí. Létat lze i v zimě, jediný nepřítel je špatné počasí. „Sezóna pro paragliding nikdy nekončí, létáme celý rok. Každé roční období je svým specifickým charakterem nádherné a obzvláště naše terény v Ústí nad údolím Labe (např. startoviště nad Vaňovem nebo Brnou). Vrchol sezóny je ale léto, kdy lze uskutečnit i několika hodinové přelety i přes sto kilometrů dlouhé. V létě startujeme v péřových bundách i když je na zemi 30° C, ve výšce je pak ale příjemně. V zimě létáme i když je třeba -10°C. Člověk se musí jen poctivě obléknout, někteří piloti si dávají do rukavic vyhřívané polštářky. Ruce jsou při řízení obvykle v úrovni hlavy a tak je na ně největší zima. Létáme průměrně alespoň jednou týdně, pokaždé když to jde a okolnosti (rodina, práce) to dovolí. Je to pro mě stejné jako jezdit na kole nebo běhat. Uzemní nás jen deštivé počasí, silný vítr, bouřky anebo mlhy,“ sdělil.

Zdroj: Youtube

Paragliding je letecký sport, při kterém se startuje z kopce rozběhem, nebo z roviny pomocí vlečného zařízení. Provozuje se za pomocí padákového kluzáku. Zkušený pilot může plachtit díky využití stoupavých vzdušných proudů. Stoupavé proudy mohou být "mechanické", když se proud vzduchu zdvihá o terénní překážku (svahování), nebo termické, když vzduch ohřátý od zemského povrchu stoupá vzhůru (termika).

Za snímky děkujeme Karlu Filipovi.

Martin Mudroch