Prvenství v kategorii „Záchranný čin neslužebních psů - laiků“ patří původem „útulkáči“ - maltézskému psíkovi Bennymu, který svým štěkotem upozornil na pád své jednaosmdesátileté majitelky do bezvědomí. Cenu převzala Jarmila Jurová, vedoucí Útulku pro psy Blansko.

Paní Stavová | Foto: se souhlasem Věry Stavové

Benny strávil prvních sedm let života v harmonických poměrech. Byl zvyklý na rodinu, děti a svou zahrádku a najednou, ze dne na den, o rodinu přišel a skončil v Útulku pro psy v Blansku. Odtamtud si jej odvezla v červnu 2021 jeho stávající majitelka paní Věra Stavová. Po krátkém čase se u Bennyho objevily záchvaty, které se jevily jako epileptické. Psík vykřikl, něco mezi štěkotem a zavytím, práskl sebou o zem a upadl do bezvědomí. Poté se probral.

Paní Stavová odvezla Bennyho k veterináři, který konstatoval, že je pejsek zdravý. Zanedlouho dostal Benny záchvat podruhé. Majitelka ho vzala do náruče a záchvat se rozplynul.

Paní Stavová jakožto bývalá lékařka dospěla k závěru, že to nemůže být epilepsie, ale psychogenní záchvat vyvolaný duševními příčinami. Poté se již podobné stavy u Bennyho neobjevily. Netrvalo dlouho a Benny své majitelce pomoc oplatil. Na počátku loňského léta paní Stavovou potkala řada smolných událostí. Nejprve upadla ze schodů na kovovou rohožku a na pravé noze se jí vytvořil obrovský hematom. Měsíc strávila v nemocnici.

Nedlouho po prvním karambolu následoval druhý úraz. Zdánlivě nepatrný. Paní Stavová se bouchla do hlavy. Jelikož se však cítila dobře a nepociťovala žádné obtíže, k lékaři nešla. To se však ukázalo jako velká chyba. Jednoho zářijového odpoledne paní Stavovou postihla mozková mrtvice. Skácela se na zem a upadla do bezvědomí. Došlo u ní ke krvácení do mozku a hrozilo, že se udusí. Doma byl jen její pes Benny, který začal okamžitě nahlas štěkat.

Šílený štěkot psíka zachytila manželka jejího bývalého muže. Oba bydlí ve stejném bytovém domě o patro výše a mají s paní Stavovou dobrý vztah. Bývalý manžel paní Stavové měl naštěstí klíče od jejího bytu a otevřel si dveře. Benny zběsile pobíhal a dovedl jej až k bezvládnému tělu své majitelky v obývacím pokoji. Po několika minutách pro paní Stavovou přijela sanitka.

Záchranáři konali rychle a rozhodně. Věděli, že jde o vteřiny. Zavezli paní Stavovou do Fakultní nemocnice v Brně, kde se na neurochirurgii probrala. Ošetřující lékař konstatoval, že stačily tři nebo čtyři hodiny, kdy by ležela bez pomoci dál a do hlavy by se natlačilo tolik krve, že by zemřela. Díky včasné pomoci tak paní Stavová vyvázla bez trvalých následků.

Obrovský štěkot jejího psíka jí zachránil život. Jak paní Stavová poznamenává, Benny jí začal po jejím návratu z nemocnice lézt do postele. Moc dobře si uvědomuje svoji zásluhu a dává najevo, že je jeho majitelka naživo díky němu.

