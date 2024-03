Minulá sobota patřila v Domě kultury v Hodoníně 16. ročníku benefičního plesu Benatura. Návštěvníci podpořili svou účastí myšlenku pomáhat dětem z Dětského domova Hodonín a klientům s mentálním postižením ze Zeleného domu pohody. Dokazuje to i rekordní výtěžek 210 tisíc korun.

Petr Kotvald předvedl velkou show na benefičním plese Benatura | Video: Simona Lukášová

Na plese se mezi prvními představili a zaujali svými vystoupeními ti, pro které je výtěžek plesu určen. Za Dětský domov Hodonín předvedl agility Šimon s fenečkou Tesinkou, klienti Zeleného domu pohody zatancovali na píseň Marilyn od Petra Kotvalda a vystoupení mu také věnovali. Hosty bavily i Hodonínské mažoretky a TK Black and White. O příjemnou atmostéru se postaraly skupiny Kanci paní nadlesní a Gradace.

Velkou show a lavinu radosti zajistil hlavní host večera – Petr Kotvald se skupinou Trik, který svým úžasným koncertem a interakcí s publikem roztančil a rozezpíval asi 700 návštěvníků plesu.

„Byl to báječný večer, s báječnými lidmi a evidentně i s báječným výsledkem pro potřebné. Moc gratuluji a děkuji. Byla to radost a čest, být při tom. Zpívalo se nám a hrálo výborně. Atmosféra show měla náboj, díky návštěvníkům plesu. Ti si to evidentně užívali a já i celá moje company a kapela Trik taky. Jedna velká jízda. Ještě jednou díky.“ Nešetří chválou Petr Kotvald.

Spolek Benatura oslovil Petra Kotvalda už před lety, ale společný termín vyšel až letos. „Mimo jiné, co všechno musí pořadatelé zařídit, je velmi podstatné technické zajištění celého večera. A to, že se během večera střídají živě hrající kapely, není na plesech tak obvyklé. Proto patří můj dík pořadatelům a taky Tonstudiu Rajchman, které zajistilo dokonalý profesionální zvuk,“ dodává Kotvald. Diskotéku rozproudil DJ Milan, který si opět připravil parádní show plnou písniček na přání. Vše příjemně doplňovala cimbálová muzika Hantál a plesem prováděli moderátoři Petr Batěk a Simona Lukášová.

U vchodu do Domu kultury vítal účastníky plesu organizační výbor s drobným dárkem od dětí z Dětského domova a na stolech čekalo na každého návštěvníka malé občerstvení. V tombole bylo v tomto roce rekordních 854 cen od sponzorů a dárců. O uchování zážitků z plesu ve formě fotografií se postaral Fotokoutek Jursa, který se každoročně těší velké oblibě a polovinu z každé platby za fotku věnoval benefičním účelům.

Rekordní výtěžek ze vstupného a prodeje okamžité tomboly - 210 tisíc korun, byl slavnostně předán při vyvrcholení plesu řediteli Zeleného domu pohody Petrovi Srncovi, a to šekem ve výši 140 tisíc a řediteli Dětského domova Hodonín Vlastimilovi Kluďákovi šekem ve výši 70 tisíc korun.