„Mládě, o které se staráte několik týdnů a to doslova čtyřiadvacet hodin denně, vezmete a vyhodíte do vzduchu! Pár vteřin nedýcháte a čekáte, zda poletí a jak mu to půjde! Jsou to všechno okamžiky pravdy, kdy se ukáže, zda o to o co jste se celou dobu snažili, má či nemá smysl! S napětím čekáte, co bude! Naštěstí v případě prvních tří vypuštěných rorýsů odchovaných Mirkou Sokolovou, to dobře dopadlo, a všichni tři do vzduchu vyhození ptáci ji odměnili parádním letem,“ napsal v tiskové zprávě.

Mláďata se připojila k hejnu rorýsů na Doubravce, pro Mirku Sokolovou to byla první zkušenost s jejich odchovem.

„Další mláďata ještě stále dokrmuje a piplá. I když se to někomu může zdát jako legrace, opak je pravdou, a nikdo nemůže říci, že tomu rozumí a že to všechno zná! Už jenom to, že každé mládě je jiné a většinou se do stanice dostanou už na hranici života. Zkušenosti pak získáváte postupně praxí a jediné, co to může výrazně ovlivnit, je váš přístup a čas, který jste ochotni tomu věnovat,“ pokračoval.

Vypouštění mláďat do přírody

V Dobrovolném ekologickém spolku mají i další členy, kteří se věnují odchovu mláďat. Například Olga Štěpánková pečuje o veverky, labutím se nově věnují Jiří Kříž a Gábina Černá. Také ti už vypustili do přírody několik labuťat.

„Vypouštěli jsme také další, v pořadí už třetí, várku poštolek. Celkem jsme zatím zpět do volné přírody vypustili 24 okroužkovaných mláďat z letos přijatých 41 mladých poštolek,“ doplnil k bilanci z minulého týdne Makoň.