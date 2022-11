„Bývá to jednou za deset let, tentokrát to vyšlo na čtrnáct let. Rybník teď necháme do jara vypuštěný, aby přemrzl, měli jsme tam totiž před pár lety i nějaké úhyny. Také dojde na zřejmě částečné odbahnění, podrobnosti budeme ještě projednávat,“ uvedl starosta Vedrovic Richard Janderka.

Z rybníka vedle běžných ryb rybáři vylovili i některé kapitální kusy. „Máme tam například tolstolobiky, kteří se běžně neloví, čistí totiž vodu. To už můžou být dvacetileté ryby. Všechny ryby jsme na zimu přenesli na někdejší koupaliště pod rybníkem, které jsme upravili na sádky,“ dodal starosta.