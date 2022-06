OBRAZEM: Jak cestoval arcivévoda. Salonní vůz nabízel nádherný nábytek i kuchyň

Čtenář reportér Čtenář

Je červen 1914 a František Ferdinand d'Este se připravuje na cestu do Sarajeva. Měl cestovat svým salonním vozem, ale ten musel být kvůli závadě na poslední chvíli odstaven, následník rakousko-uherského trůnu musel nastoupit do kupé první třídy. A byl to nejspíš rozdíl, protože jeho salonní vůz měl několik pokojů s nádherným nábytkem i kuchyňku. Podívejte se s námi, jak se svou rodinou cestoval arcivévoda, jehož život ukončil atentát v Sarajevu 28. června před 108 lety. Za fotografie děkujeme panu Jaroslavu Černému.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Salonní vůz Ferdinanda d´Este. | Foto: se svolením Jaroslava Černého