Stovky návštěvníků se přišly podívat na zahájení 55. návštěvnické sezóny Leteckého muzea Kbely. Hlavním lákadlem byl nový přírůstek – stříbrný Challenger, který do loňského léta sloužil v Armádě České republiky a přepravoval ústavní činitele.

Prohlídka letadla v hangáru. | Foto: Jiří Reichl

Několik set fandů letectví a historie se přišlo v sobotu 29. dubna podívat do Leteckého muzea Kbely na zahájení 55. návštěvnické sezóny. Hlavním lákadlem byl stříbrný Challenger CI-601-3A, který ještě do předloňského roku létal ve službách Armády České republiky. Pro přepravu ústavních činitelů sloužil od roku 1999 do roku 2021. Za tu dobu nalétal 7692,4 hodin a absolvoval 5456 přistání. Podrobnější informace o tomto letounu si můžete přečíst v texu, který jsme publikovali dříve.

Ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Mgr. Aleš Knížek při slavnostním zahájení, které ještě bylo za slunečného počasí řekl, že přeje muzeu, aby se dočkalo dalších 55 let. „Když muzeum začínalo, mělo jeden hangár a několik letadel. Dnes se letecká technika počítá na stovky kusů, z nichž vystaveno je asi 150 letadel a vrtulníků. Na některých strojích pracujeme, na další se chystáme a máme plány i s dalšími hangáry,“ řekl na úvod slavnostního dne Aleš Knížek. Mezi hosty slavnostního zahájení byl i velitel vzdušných sil Armády České republiky brigádní generál Ing. Petr Čepelka. „Velice mne těší, že řada z vás přišla s dětmi, protože právě nejmladší generaci je třeba ukazovat naši bohatou historii a ukazovat jim, že naši předkové museli za svobodu bojovat, abychom my měli to, co teď máme V dnešní době je to ještě důležitější,“ řekl velitel vzdušných sil. Chvíli po jejich jejich projevech se intenzivně rozpršelo a návštěvníci rádi využili přístřeší hangárů pro schování se před nepřízní počasí.

V rámci slavnostního zahájení 55. návštěvnické sezóny v Leteckém muzeu Kbely před diváky prolétl letoun LET C-11 vyroben v roce 1955 v Kunovicích a Zlín Z-381. Kynologové z 24. základy dopravního letectva ukázali, jak se s jejich svěřenci pracuje, jak se cvičí a jak pomáhají při ostraze letecké základny. Velitel vzdušných sil Armády České republiky brigádní generál Ing. Petr Čepelka spolu s předsedkyní Akademie věd Evou Zažímalovou, CSc., pak prošli celý areál v doprovodu a s výkladem ředitele Vojenského historického ústavu Praha brigádního generála Aleše Knížka. „Musím říct, že všichni, kdo v Leteckém muzeu Kbely pracují, si zaslouží naprosté absolutorium. Je vidět kolik práce a lásky expozicím věnují a s jakým zaujetím skládají jednotlivé expozice dohromady. Díky řediteli generálu Knížkovi jsme měli skvělý výklad a byli jsme i upozorněni na některé detaily, které by nám mohly uniknout. Vřele všem návštěvu doporučuji,“ řekl generál Petr Čepelka.

