Výprava na zimní Lofoty za polární září je sen nejen amatérského, ale i profesionálního fotografa. A ten se splnil Ivo Svobodovi z Vysočiny. Podívejte se na dechberoucí fotografie.

Fotoexpedice na norské Lofoty v zimě 2024. | Foto: Deník/VLP Externista

Naše fotoexpedice měla to štěstí zimní Lofoty vidět od 25. února do 4. března. Polární záři se nám poštěstilo vidět asi třikrát. Ale nejsilnější byla v noci před naším odletem v neděli 3 března a stihli jsme to tak tak.

Film z fotoexpedice na Lofoty můžete zhlédnout na kanálu YouTube: Zdroj: Youtube

Aurora byla vidět relativně brzy po západu slunce. Zpočátku nic nenaznačovalo, že by se na obloze stalo něco jedinečného, ale o dvě hodiny později bylo všechno jinak. Tak úžasnou a barevnou Auroru Borealis je možné vidět opravdu jen výjimečně.

Do Norska na Lofoty jsme letěli pod vedením profesionálního fotografa Jana Šmída, který na tyto ostrovy létá již mnoho let a zná je jako své boty, jak se říká. Zavede vás na místa, kam byste se sami nedostali.

Více fotografií najdete zde.

Norské Lofotenské ostrovy jsou jedním z nejoblíbenějších míst turistů a fotografů z celého světa. Nejvíce navštěvovanými vesnicemi zde jsou Reine a Hamnøy. My jsem ale jsme prozkoumávali neznámá místa, kterých je na Lofotech nespočetně.