Příběh hradu Vízmburk, který leží na Trutnovsku, je asi nejpozoruhodnějším hradním příběhem nejen v evropském měřítku, ale i na celém světě. Za příběh hradu, který byl vyhrabán ze země, děkujeme paní Aleně Hesounové.

Hrad Vízmburk | Foto: Alena Hesounová

Vízmburk. Je to příběh hradu, který byl doslova vyhrabán ze země, aby se následně skoro ztratil definitivně nebýt obětavých nadšenců, kteří ho zachránili. Dá se říct, že tento hrad se narodil vlastně třikrát.

Kdysi to býval rozlohou nevelký, ale významný hrad pana Tasa z mocného rodu erbu zlatého třmene. Tasa zmiňuje i Dalimil ve své kronice. Podle ní se Tas zúčastnil r. 1279 bojů proti braniborským vojskům při jejich vpádu do Čech.

Tajemný reliéf s postavami. V Kateřinské jeskyni našli úlomky kamenné destičky

Byl chráněncem krále Václava II. A r. 1303 se stal dokonce královým podkomořím. Udělal politickou kariéru, stal se správcem Kladska a části Lužice. Svou funkci podkomořího si ale užíval jen rok, poté byl zavražděn Janem Vlkem, kterého okradl o pozemky a jelikož se Vlk nedovolal spravedlnosti, vzal ji do svých rukou a když Tas vycházel spolu s králem z kostela sv. Klimenta v Praze, tak ho probodl.

Roku 1330 se stal Vízmburk majetkem pánů z Dubé. Protože se Slezané obávali, že hrad poskytne zázemí loupeživým bandám, které řádily po kraji, koupili ho od posledního majitele Jiřího z Dubé a r. 1447 zbořili. Takový byl první konec hradu Vízmburk.

Stovky let pod zemí

Jeho pozůstatky pak přes pět set let byly zakryty pod nánosem hlíny, zarostlé lesním porostem, pod povrchem až osm metrů. Nikdo nevěděl, že se pod pahorkem nachází hrad. V letech 1972-1984 zde proběhl archeologický výzkum pod vedením významného archeologa PhDr. Antonína Hejny /1920-1986/. Byl to jeden z nejrozsáhlejších archeologických výzkumů středověkého šlechtického sídla. Dr. Hejna očekával, že vykope pouze základy zdí, ale k úžasu všech vykopal zdi do výše dvou podlaží, ve výšce osmi metrů, dále pak část věže a zjistil, že sídlo bylo překvapivě výstavné.

Hrad VízmburkZdroj: Alena Hesounová

Byly vyvezeny stovky tun suti a na výzkumu se podílely stovky brigádníků. Obnažilo se zdivo z krásného bílého pískovce. Našlo se zde množství archeologických předmětů, hlavně z posledního období existence hradu. Příběh hradu Vízmburk připomínal příběh italských Pompejí a tak byl tehdy novináři nazýván.

Poklad z půdy. Zvířecí mumie dostala jméno Čupakabra, v obci se stala atrakcí

Práce definitivně skončily úmrtím dr. Hejny. Nenašel se nikdo, kdo by v jeho práci pokračoval. A nikdo nevěděl, co s obnaženým hradem dál. Zdivo se začalo vlivem povětrnostních podmínek rozpadat a hradu hrozil definitivní zánik. Hrad byl oplocen, provizorně zastřešen a byl do něj zákaz vstupu. Uvažovalo se i o tom, že se hrad znova zasype, protože nikdo nevěděl, jak ho zakonzervovat. A během 20 let neudržovaný hrad opět zarůstal. Hrozila konečná zkáza.

Rekonstrukce díky nadšencům

V roce 2002 několik nadšenců založilo Sdružení pro Vízmburk a pustilo se do velké rekonstrukce. Roku 2021 se Vízmburk otevřel veřejnosti. Můžeme zde vidět tři sklepní místnosti, které připomínají středověk. Hodovní síň. Torzo věže, ze které je pěkná vyhlídka.

Léta chátrala na půdě. Vzácnou oponu s Komenským nadšenec vyčistil chlebem

Studnu, osm metrů hlubokou, do které se sváděla dešťová voda. Kuchyni. Vše je krásně opraveno, postaveny schody pro turisty, nainstalovány panely s informacemi a fotografiemi. Nádvoří i palác zdobí dřevěné sochy. Celý areál je zastřešen.

V letech 1985-2007 byl hrad opuštěný a zanedbaný. 2008-2020 opravovaný a zachraňovaný. A konečně 2021 opravený, zastřešený a otevřený veřejnosti. Je to vyjímečné místo se zvláštní atmosférou. Objev evropského – světového významu.

Kudy k hradu

Na hrad se dostaneme z Červeného Kostelce. Dojdeme k rozcestí Devět křížů, kde nás upoutá barokní kamenný kříž z r. 1794. Váže se k němu několik pověstí. Jedna z nich je o synovi hradního pána z Vízmburku Heřmanovi a jeho nešťastné lásce. Jeho milá ho opustila a provdala se za jiného. Když šel svatební průvod, Heřman ho přepadl a 9 lidí zahynulo, mezi nimi i nevěsta a ženich. Na jejich památku bylo na toto místo postaveno 9 dřevěných křížů. Později byly nahrazeny jedním kamenným.



Od kříže pak jdeme příjemnou lesní cestou až k Vízmburku. K hradu, který byl, pak staletí nebyl, aby se zase objevil a málem pak zas nebyl, ale snad už teď bude napořád…

Alena Hesounová