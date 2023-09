Street festival v Poříčí nad Sázavou splnil benefiční cíl. Přispět lze stále

Úplně všichni sousedé z ulice Na Rubši se zapojili do organizace druhého ročníku Benefičního street festivalu v Poříčí nad Sázavou. Své pozemky poskytli i ti, co byli mimo domov, a také ti, co ještě nemají ani dostavěno. Záštitu převzal Pavel Pavlík, statutární zástupce a náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví.

Ze druhého ročníku Benefičního street food festivalu v Poříčí nad Sázavou | Foto: spolek Komas

„Na místo se dostavilo celkem 35 dodavatelů, z toho s 25 jídlem či pitím. Spořádáno bylo přibližně 2500 porcí jídla, ze sladkého asi 2000 zákusků a pro zajímavost například 170 litrů vína, 200 litrů burčáku a nezjistitelné množství piva. Návštěvnost těžko odhadovat, vstupné žádné nebylo, ale mohlo se zúčastnit zhruba 1500 až 2000 zájemců,“ vyčíslili pořadatelé úspěšné setkání. Jak se učí v Jablonném v Podještědí? Škola věří inovativním metodám Co se týká benefičního cíle celého projektu, tak Linda Jandová z Nadačního fondu Zlatá hvězda poskytla informaci, že díky poříčskému festivalu a běžeckého festivalu, který se konal den poté v Benešově, se podařilo vybrat 44 228 korun. Spolek Komas bude po odečtení všech nákladů rozdělovat mezi Nadační fond Zlatá hvězda a Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech částku kolem 20 tisíc korun. V Poříčí nad Sázavou byl také dodavatel Dobro bistro, které se nachází přímo v budově čerčanského hospice, a podstatná část jeho výdělku z prodeje na festivalu půjde právě rovněž na hospic. Část dodavatelů bude finanční dary teprve posílat, navíc stále přicházejí i platby od návštěvníků přes QR kódy. Jablkobraní se blíží: Keltský skanzen v Nasavrkách láká na oslavy podzimu Kdo by chtěl ještě pomoci, může například cestou bezhotovostních převodů na transparentní účty - Nadační fond Zlatá Hvězda: 123-1288210297/0100, Hospic Dobrého pastýře: 530530359/2010. Nejvíce se na financování podílel spolek Komas zisky z akcí v průběhu roku - zimní degustační pochod, představení Zdeněk Izer, vítání léta, představení Na Stojáka, divadlo pro děti Kocour Modroočko, částečně i obec Poříčí nad Sázavou a další partneři.