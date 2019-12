Letos v srpnu jsme vyrazily se sestrou na poznávací výlet do Lisabonu, nejzápadnějšího hlavního evropského města. Ubytovaly jsme se v jeho nejstarší části - Alfama. Tuto část nejlépe vystihují úzké uličky, řemeslné krámky a mnoho historických památek. Několik dní patřilo samotnému prozkoumávání města.

Navštívily jsme třeba Hrad svatého Jiří, Praca do Comércio, Cais das Colunas, Památník objevitelů nebo Belémskou věž. Po městě se pohodlně dostanete metrem, autobusy nebo žlutými tramvajemi. Pro Lisabon jsou typické tzv. miradouros, což jsou vyhlídková místa, ze kterých se naskýtají jedinečné pohledy na město. V části Alfama jsou těmito nejznámějšími místy Miradouro de Santa Luzia nebo Miradouros das Portas do Sol.

Věž do pekel

Celodenní výlet jsme podnikly na pláž Guincho, která se nachází západním směrem od Lisabonu. V Cascais, kam nás dopravil vlak, jsme si půjčily kola a na pláž dojely po cyklostezce podél pobřeží. Na druhém celodenním výletu jsme navštivily extravagantní palác Pena v Sintře.

Mimo tento palác je zajímavým místem i palác Quinta da Regaleira se zahradami, podzemními chodbami a také Initiatic Well - věží, která místo do nebe vede do pekel. Když už budete v Sintře, nesmíte vynechat nejzápadnější místo Evropy - Cabo da Roca, kam vás doveze autobus za necelou hodinu.

LENKA VÁCHALOVÁ