Pozdrav zámeckých zahradníků z Jaroslavic. Před omšelou fasádou kvetou pavlovnie

Čtenář reportér





Po dlouhé době jsem se nedávno zašel podívat k jaroslavickému zámku. Vytáhla mě tam zvědavost, co to tam tak modrofialově kvete. Pokud jsem ty bohatě kvetoucí stromy posléze určil správně, posledním pozdravem někdejších zámeckých zahradníků jsou pavlovnie plstnaté, známé též jako čínské císařské stromy. Dvě silné a vysoké pavlovnie na terase před zámkem nad kostelem nejspíš skutečně sázeli ještě zámečtí zahradníci, nejméně jedna další roste takříkajíc za rohem, ta vypadá mladší a vyrostla už možná z náletu semen. Nebylo by divu, pavlovnie jsou jednak rychle rostoucí, jednak poměrně odolné stromy, které se uchytí na slunném místě takříkajíc samy.

U jaroslavického zámku rozkvetly okrasné pavlovnie. | Foto: Jaroslav Kučera