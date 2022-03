Prázdno a smutek zašlé slávy. Nahlédněte do pavilonu kláštera v Louce

Téměř kdekoliv jinde by byl důstojnický pavilon znojemského Louckého kláštera významnýn palácem ve městě. V Louce je menší a nejmladší součástí monumentálního torza. Také jste už tolikrát šli kolem a přemýšleli, jak to asi vypadá vevnitř? Nahlédněte do naší galerie. Za půspobivé fotky děkujeme Liboru Kainovi.

Někdejší důstojnický pavilon u Louckého kláštera ve Znojmě. | Foto: Deník/VLP Externista