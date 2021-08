Tomáš měl k dispozici Louku, kterou koupil když ještě fungoval v předchozím azylu. Chtěl na ní budovat vlastní sen a projekty. Po né tak dlouhém rozhodování jsme se rozhodli, že na jeho Louce vybudujeme zázemí pro nás a zvířata. A tak jsme to udělali. Začátkem září roku 2020 jsme začali budovat projekt Život na Louce.

Zdravíme všechny bytosti z Louky

Projekt jsme tedy začali budovat na zimu, bez ničeho, pouze s jedním teepee plného záplat (které teď máme v logu) a jedním karavanem. S velkou podporou veřejnosti se nám za pár dní podařilo sehnat nějaké peníze a my mohli začít naši novou cestu. Postupně jsme na Louce budovali domečky a ohrádky pro zvířata a jeden společný prostor pro nás na zimu - boudu, která je postavena převážně z odpadového materiálu od Hradecké značky RebornK.

Zvířecí obyvatelé

I když jsme na Louce neměli vodu, elektřinu, sprchu nebo suchou toaletu, zvládli jsme to. Dokonce s pár zvířaty k tomu. Postupně na Louce našli domov slepičky, oslík, koník, králici, kočky i psi. Na jaře jsme přijali 3 malá kůzlátka která měla jít na jatka a taky brojlerová kuřátka. Většina zvířat, která tu teď jsou by už dávno nežila.

Tak se dostáváme k jednomu z našich cílů projektu. Naším snem je na Louce vytvořit bezpečné místo pro zvířata. Aby se zde tyto bytosti nemusely bát o svůj život, snažit se jim nabídnout co nejpřirozenější život. A tím lidem ukázat, že zvířata jsou vnímající bytosti, každé s jinou osobností přesně jako jsme my lidé. Dát jim možnost na vlastní oči vidět prase nebo krávu a dokonce si na ně i sáhnout. Chceme zachraňovat jejich životy z hal za vysokými betonovými zdmi a poskytnout jim co největší možnou svobodu. Dalším takovým malým snem je motivovat lidi na přechod na čistě rostlinnou stravu právě ukázkami z rostlinné kuchyně. Bereme to jako velmi důležitou součást aktivismu a neznáme lepší motivaci než je právě jídlo. K tomu všemu patří spolupráce s rostlinnými společnosti a celkové propojování.

Velké plány do budoucna

Dalším cílem projektu Život na Louce je Tomášův sen, aby mohl rozvíjet sebe a lidi kolem, lidi co budou mít zájem růst. Ve svých plánech nezapomíná ani na přírodu. Jeho představa je taková, že by Louka byla místem spojení lidí s ostatními, aby Louka byla místem, který dá prostor všem, kdo by chtěli motivovat další lidi, něco je naučit, něco jim ukázat nebo předat. Jednoduše řečeno, dát prostor lidem co něco umí aby zde na Louce mohli dělat workshopy, meditace, přednášky, cvičení jak psychické tak fyzické, a mnoho dalšího. Zároveň dát tento prostor i těm co se právě něco naučit chtějí, chtějí se něco dozvědět, otevřít se a růst.

Tomášovým snem také je, aby naše Louka byla centrem mnoha dalších projektů - nejen našich ale i ostatních. Tím se opět dostáváme k přírodě. Rádi bychom časem pracovali na dalším projektu, který se bude zabývat navrácení přírody do její nejpřirozenější podoby. Kupovat pozemky – pole, lesy, louky a navracet je přírodě. Vracet naší Matce to co ona nám propůjčila a většina lidí zpět nevrací.

Velká podpora od veřejnosti

Teď na léto pořádáme různé akce o víkendech, lidi nám jezdí pomáhat budovat toto místo a nebo jen pomazlit zvířátka. Ve veřejnosti máme velkou podporu a mnoha lidem se náš projekt líbí a my jsme moc vděční, že díky nim můžeme zase pro nás, pro zvířata a taky pro ně samotné budovat Louku. Jsme teprve na začátku, ale je to začátek něčeho velkého. Každý kdo by chtěl Louku osobně navštívit je tu vítán.

Stačí se nám ozvat na nějaké z našich sociálních sítí (Facebook, Instagram) nebo emailu lesana@nechmerust.cz.

Iveta Ondriášová