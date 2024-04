Policisté z mělnického dopravního inspektorátu Mělník se při dubnové dopravně bezpečnostní akci zaměřili především na kontrolu nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, a to na cyklisty a chodce, ale také na řidiče motocyklů.

Policisté mělnického dopravního inspektorátu se při preventivní akci zaměřili i na kontrolu cyklistů a chodců. | Foto: PČR Mělník

Policisté mělnického dopravního inspektorátu se při preventivní akci zaměřili i na kontrolu cyklistů a chodců.Zdroj: PČR MělníkU cyklistů kontrolovali povinnou výbavu jízdního kola, nošení cyklistických přileb a užití alkoholu nebo jiné návykové látky před jízdou.

I když zákon ukládá povinnost mít cyklistickou přilbu osobám do osmnácti let, policisté ji doporučují nosit i dospělým cyklistům, neboť může zachránit život či zabránit těžkým následkům. Každý by měl dbát na svou vlastní bezpečnost a život - a zdraví máme jen jedno.

Podporu a bezplatnou pomoc naleznou oběti trestné činnosti i v Mělníku

Policisté se nezaměřili pouze na cyklostezky, ale i na frekventované pozemní komunikace, na kterých se cyklisté často pohybují.

Během této dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali na dvě desítky cyklistů a řidičů motocyklů, kteří měli shodně vše v pořádku.

Protože cyklisté patří do skupiny nejohroženějších účastníků silničního provozu, budou se tyto akce na Mělnicku opakovat.