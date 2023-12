Peníze jsou jedno velké téma, proto je důležitá finanční gramotnost. A když není, tak je to velký průšvih. Své o tom ví také devatenáctiletý Mára, který se rozhodl svou situaci řešit. S touto problematikou pomáhá NZDM Vrakbar Jihlava.

Mára se vinou své finanční (ne)gramotnosti dostal do potíží | Foto: se souhlasem Marka Mašáta

Peníze je možná snadné získat, ale je těžké příjem udržet a možná ještě těžší s penězi správně nakládat. Ale možná to tak není. Každý to máme jinak, protože se každý potýkáme s jinou situací – jiné příjmy, jiné výdaje, dluhy, nezvládáme spořit, hodně utrácíme, všechno se zdražuje a do toho se ještě blíží Vánoce, kdy vypukne nákupní horečka a my bychom svým blízkým chtěli udělat radost, ale peníze na to nejsou a možná ani nebudou.

Někdo zvládne „vybruslit“ z náročné situace sám a někomu by se třeba hodila pomoc. Jako třeba Márovi.

Příběh devatenáctiletého Máry: Já a prachy, to je jedna velká kapitola, možná jeden velký průšvih. Po základce jsem sice šel na střední, ale neměl jsem ani floka, jen občas jsem dostal nějaký drobný od mámy. Nemohl jsem si koupit jen tak něco jen proto, že se mi to líbilo. Už hned v prváku jsem dostal nabídku na jednu fušku, nějaký bourání zdí a bylo to za dobrý prachy, tak jsem to vzal. Pak jsem vzal ještě další dvě nebo tři fušky. Bylo mi šestnáct a najednou jsem měl plno peněz. Tak jsem je všechny uvalil, za hadry, boty, cíga, pozval jsem i kámoše na jídlo. Pak peníze došly, tak jsem vzal zase další kšefty a hned všechny prachy zase utratil. A tak to bylo furt dokola. Když nebyla žádná fuška, kterou bych mohl vzít a už dlouho jsem neměl žádný peníze, tak jsem si půjčil od kámošů nějaký prachy, ale už jsem jim to nevrátil a z toho byly vždycky nějaký trable. Když byla nouze, že jsem neměl ani na cigára, tak jsem čmajzl nějaký věci doma a šel to někomu prodat nebo dát do zastavárny, z toho sice byly prachy, ale taky i další průšvihy. Školu jsem začal vnímat jako ztrátu času, přestal jsem tam pravidelně chodit, běhal jsem jen po fuškách, bazarech anebo se jen tak poflakoval venku. Ale z toho, že jsem nedodělal školu, neměl žádnou práci na smlouvu a jen jsem řešil, jestli bude nějaká fuška, abych měl z čeho žít, tak jsem se cítil ztracenej, nic mě nebavilo, neměl jsem na nic náladu, byl jsem na dně. Po nějaké době přežívání jsem se rozhodl, že si řeknu o pomoc, hodně se toho pak změnilo k lepšímu, cejtím se líp.

Pokud je ti od 14 do 26 let a potýkáš se s nějakou finanční situací se kterou si nevíš rady, nebo jen potřebuješ zjistit nějaké informace, vyhledat nabídky brigád či zaměstnání nebo chceš řešit úplně jiné téma něž jsou peníze, tak můžeš přijít za námi.

Jsme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava, sídlíme na Sídlišti U Pivovaru (vchod ze zadní strany SŠ stavební). Najdeš nás tady od pondělí do pátku anebo v terénu Jihlavy každé pondělí a středu.