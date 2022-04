Sluníčko dává rozkvétat nejrůznějším poslům jara, od prvosenky přes violky až třeba po sasanky. Stačí s trochou pokory ohnout kolena a podívat se, jaké poklady příroda vyčarovala. Výborně hledat, fotit i pojmenovat je umí Lenka Malá na svých toulkách u Štěpánova nad Svratkou. Děkujeme za herbář ve fotogalerii.

Prvosenka. | Foto: Lenka Malá

Byly to tisíce bledulí, které udivovaly turisty, jen co jaro pomalu začalo vyhrávat nad paní Zimou. Ale vyrazíte-li do přírody nyní, překvapí vás svojí pestrostí. Tisíce květů na jednom místě už možná nenajdete, zato se můžete radovat z barev, kterými plní květiny louky i lesy. Nahlédněte do galerie.