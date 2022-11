Sbírá to, co ostatní vyhodili a dělá z toho ostatním radost. Tak by se dala nazvat záliba pětačtyřicetiletého Blanenšťáka, pana Evžena Dočekala. Pracuje jako stolař, ale ve volném čase už zhruba tři roky propadl výrobě z jiného materiálu, než je dřevo. Sbírá pneumatiky, které lidé pohodili a vyřezává z nich zvířátka.

Už jich má před domem pěknou sbírku. Labutě, hada, sovu, šneka, krokodýla, pštrose i páva. Většinu však pan Dočekal už někomu věnoval. ,,Z pneumatik vyrábím, co mě napadne," říká pan Dočkal a dodává, že první věc, kterou udělal z pneumatik, byla labuť. ,,Viděl jsem to na internetu, tak jsem to zkusil, a jak jsem řízl do pneumatiky, napadaly mě další a další motivy", směje se.

Jeho posledním dílem byl pštros. ,,Manželka mi nechtěla dovolit živého, tak jsem si ho udělal alespoň z pneumatik," vysvětluje.

A jak náročné je udělat si ze staré pneumatiky umění? Základem je mít nápad a pak jen řezat a tvořit dle motivu. Pak se materiál musí složit a pro některá zvířátka, jako třeba pštrosa či hasa je důležité mít výstuhu. ,,Na pštrose jsem si musel svařit kovovou konstrukci. Pak už stačilo vymalovat ho barvou," dodává. Jedno dílo mu zabere zhruba celé jedno odpoledne.

V plánu má udělat ještě draka. V Brně mají svého, tak by pan Dočekal chtěl udělat i toho blanenského. ,,Nápady přijdou samy od sebe a materiálu je pořád dostatek," uzavírá sarkasticky pan Dočekal.