/KOMENTÁŘ/ Klenot a chlouba Brna i celé Moravy, Automotodrom Brno, je na prodej a již je opět přeprodán. Tentokrát se stal jeho vlastníkem realitní makléř u Olomouce. Pánové na brněnské radnici se nepoučili z prvního nepovedeného prodeje a už je tu další.

Automotodrom Brno má nového majitele. | Foto: Deník/VLP Externista

Podle mého názoru to povede k definitivní zkáze obrovské tradice, která dělala Brno Brnem. Nevěřím, že by realitní makléř obnovil závody mistrovství světa motocyklů v Brně, i když do hlavy mu nevidím. Nádherný okruh se přeprodává jako ojetá auta. Je to absolutně nedůstojné. Dokazuje to i sestupná kvalita akcí pořádaných zde a deklarovaný nezájem brněnských politiků.

Brněnští radní před několika lety realizovali odkup BVV od německého vlastníka. To samé by měli provést i s okruhem. Ten by si zasloužil dostat se do rukou města. Byla by to jakási pojistka a tím i návrat do normálních časů. Místo záchrany motoristických tradic se na výstavišti buduje zbytečná hala, která určitě nebude mít plné využití kapacity a stojí neskutečné peníze.

Podle mého názoru plně postačovala k těmto účelům stávající hala Rondo. Copak ovšem můžeme chtít po současném vedení Brna rozumná řešení? Naděje však umírá poslední a proto můžeme doufat, že následující generace politiků se ke krásnému Masarykovu okruhu nebude chovat tak macešsky.

František Kročil

zastupitel MČ Brno-Bohunice