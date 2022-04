Jeden čas se dokonce vydávaly oficiální sběratelské fotografie, které v roce 1965 uvedlo na trh nakladatelství Pressfoto Praha. To vydalo i pohlednice, v té době se prodávaly, světe drž se, za 70 haléřů. Dalším zdrojem pro sběratele byly fotky bez udání původu nebo ty, které se získaly z ciziny, většinou ze sousedního západního Německa. Do srpna roku 1968 to bylo pro sběratele dobré. Po nástupu normalizace už se srdce fanouška čtyřky z Liverpoolu dostávalo k materiálům a informacím hůře, přesto se občas zadařilo. Materiály se za železnou oponou získávaly z časopisů ilegálně přepravených přes hranice nebo zaslaných v poštovním balíku, umístěných tak, aby se o ně při namátkové kontrole nepřišlo. Později se sem tam objevily v obchodě nějaké desky, po kterých se okamžitě zaprášilo. Hodně se nakupovalo na burzách. To všechno probíhalo v době, kdy nikdo neměl o internetu a sociálních sítích ani páru. Pokud jste o Beatles sbírali všechno možné, pochlubte se, co vlastníte na e-mail: chomutovský@denik.cz.

A proč to vlastně píšu? Letos si totiž připomeneme 60 let od doby, kdy začala stoupat sláva a popularita legendárních Brouků, tedy liverpoolské kapely Beatles. Skupiny se tehdy chopil Brian Epstein a přestože neměl žádné manažerské zkušenosti, se zápalem sobě vlastním započal s neúnavnou péčí a propagací kapely a s obcházením vydavatelských společností s nahrávkami s cílem získat nahrávací smlouvu.

V dubnu 1962 Beatles se vrátili koncertovat do Hamburku. Den před jejich příjezdem 10. dubna 1962 zemřel v Hamburku na krvácení do mozku Stuart Sutcliffe. Epsteinovi se mezitím podařilo uspět u firmy Parlophone (odnož koncernu EMI) a producenta George Martina, který Beatles pozval ke zkoušce. Zkouška vedla k rozchodu s Petem Bestem, jelikož George Martin s ním nebyl spokojen. Na post bubeníka (většina liverpoolských adeptů odmítla – včetně šestnáctiletého Lewise Collinse, budoucího Bodieho ze seriálu Profesionálové) přišel nakonec na konci srpna 1962 Ringo Starr (narozený jako Richard Starkey), nejstarší hráč se zkušeností z několika dalších skupin. V říjnu 1962 vydala skupina u společnosti EMI první singl s názvem Love Me Do (na druhé straně píseň P.S. I Love You), který se dostal na 17. místo nejprodávanějších desek.

Druhý singl Please Please Me / From Me To You, byl už velkým hitem v celé Británii, kde se dostal až na druhé místo celonárodního žebříčku.

První album, nazvané rovněž Please Please Me, vydané v roce 1963, znamenalo začátek beatlemanie ve Velké Británii, která se následně rozšířila do celého světa. Také do tehdejšího Československa. Mimo koncertů a skvělých písniček si skupina zahrála také v několika filmech. Například v hraných snímcích Perný den, Help!, Magical Mystery Tour a dokumentárním filmu Let it Be. Z animovaných to byly Yellow Submarine a Beatles. Kapela hrála nepřetržitě až do léta 1969, kdy natočila své poslední studiové album Abbey Road. Pak se skupina rozpadla.

