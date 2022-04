Architektonicky nesporně patří k nejzajímavějším novodobým stavbám města Teplice. Pokud si ovšem odmyslíme stožáry umělého osvětlení, které do elegance jeho linií zrovna nezapadají. Ty původní stvořil Ing. Hugo Görner, jeden z nadšenců, kteří se na projektu koncem šedesátých let minulého století v BPT Teplice podíleli. Tam vymýšleli něco, co u nás dosud neexistovalo. Také proto Görner v roce 1967 obětoval řádnou dovolenou a na vlastní náklady zamířil do západní Evropy, aby na tamních stadionech hledal inspiraci, předjednal u Siemense možnosti dodávky špičkových osvětlovacích těles a poté vymyslel to nejlepší, co v té době mohlo v Evropě fotbalové arény osvítit. Jeho projekt citlivě doplnil architekturu Stínadel. Na zaměstnavateli, pro kterého pracoval, žádal alespoň částečnou úhradu nákladů, s cestou po evropských stadionech spojených. Protože žádost byla zamítnuta, své dílo nevydal a když po srpnu 1968 emigroval, vzal jej sebou. Jeho parádní stožáry dodnes stojí v Německu a Švýcarsku. Teplický fotbalový stadion se stal nejznámější stavbou města i daleko za hranicemi republiky. Protože v průběhu čtyř desetiletí se na jeho trávě představily kluby z 16 zemí, 17 reprezentací z Evropy, po jedné z Kanady a Austrálie.