„Když jsem tady byl poprvé, tak jsem tady zametal a jedna paní se hned omlouvala, jako že se tady něco točí a ona leze do záběru. Ne paní, já tady jenom zametám. A kde máte ty kamery, ptala se. Ne, já tady jenom zametám,“ směje se populární herec.

Na otázku, co ho k tomu vedlo, má jednoduchou odpověď. Antikariérová protipandemická omezení a kamarád, majitel, který mu dal šanci a propůjčil plac. A také objev totálního Pražáka, že na severu Čech je úžasně a krásně.

Richard rád vaří, nejraději omáčky, a zásadně nepeče. Dělat palačinky se doučil a plní je hlavně ovocem. „Geňa“ nic nepředstírá, rád s kupujícími komunikuje, neodepře společnou fotografii a odpoví na jakýkoli dotaz – pokud nemusí hlídat právě se smažící palačinky.

Dny, kdy „je na place" – a to mu vyhovuje – si určuje sám, ale když je, tak od 11 do 18 hodin určitě a určitě do konce srpna. Ale raději si na píšťanskou Marinu Labe předem zavolejte.

Ivan Sobotka