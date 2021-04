Neformální sdružení Promyky se svými aktivitami snaží zlepšovat prostředí a město, ve kterém žijí, snaží se rozvíjet vztahy a komunitní život, „Také se snažíme sdílet informace a podporovat aktivity vedoucí k rozvoji občanské společnosti a zlepšení kvality místa, kde žijeme a které je našim domovem,“ říká za Promyky Olga Jarolímková.

O kultivaci veřejného prostoru a jeho oživení prostřednictvím rekonstrukcí, sousedských akcí plných hudby, divadla, dobročinných sbírek, podpory lokálních podnikatelů či osvěty se sdružení snaží od roku 2017.

Nedávno se trojice pustila do práce, aby rozveselila zastávku MHD v Bělehradské ulici ve čtvrti na Skřivánku. „Není to sice Klíše, ale byly to krásné tři dny. Moc děkujeme starostce obvodu Hance Štrymplové a Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem,“ říkají shodně všechny tři kamarádky. Jak se jim to podařilo, se podívejte ve fotogalerii.

Lucie Králíková