Druhý adventní čtvrtek přinesl Znojemsku další vydatnou sněhovou nadílku. Moc nepotěšila řidiče, ale rozhodně se bylo a je nač dívat. Za krásné fotky děkujeme Zdeňkovi Čižmářovi, Zdeňkovi Juránkovi, Veronice Králové, Ladislavu Nevrklovi, Martiněi Primové, Karlu Procházkovi a Klubu vojenské historie Úžlabina.

Sněhová nadílka u bunkru Úžlabina u Dyjákoviček. | Foto: se svolením KVH Úžlabina

Některé zimní pohledy zná každý, ať jsou to zasněžené znojemské dominanty, nebo nevyhnutelné fronty kamionů na hlavních silnicích. Jsou ale pohledy, které potěší o to víc, že jsou neotřelé a mají nadčasovou atmosféru. Třeba jako starý vojenský motocykl na inspekční cestě k řopíku Úžlabina u Dyjákoviček. Co viděli naši čtenáři při sněhové nadílce 9. prosince se můžete přesvědčit v galerii.