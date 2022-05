O to větší paráda to ale byla! Hasiči si připravili kromě skvělé hudby také spoustu soutěží, takže se děti mezi svým řáděním mohly zapojit třeba do zápolení při podlézání hadic či nošení pingpongového míčku na lžíci. Nebo si zkusily pořádnou koulovanou s novinovými koulemi či, při slavné „Jede, jede, mašinka“ zamířil had dětí nadšeně do připraveného hasičského tunelu.

OBRAZEM: Nová sportovní tradice. Prčický půlmaraton začal hromadným startem

Tento tunel měl úspěch u dětí naprosto kolosální, proháněly se v něm od začátku až do úplného konce vydařeného odpoledne. Mezitím řádily na parketu nebo si šly vyzvednout svou výhru v připravené tombole.

Jen nerada opouštěla více než stovka rozdováděných masek sokolovnu po posledním odehraném kousku… A rodičům, či prarodičům, kteří se konečně zas mohli potkat na takovéto akci, se také očividně domů nechtělo. A to je jednoznačná pochvala, která se nemusí ani vyslovit.

OBRAZEM: Sokol, Kohák či Nárožný. Podívejte se, kde se natáčel snímek Dvojníci

Za všechny nadšené děti i rodiče bych ráda poděkovala za tuto povedenou akci všem místním hasičům, kteří akci perfektně připravili a uspořádali ve svém volném čase a za notné pomoci svých vlastních příbuzných, své „hasičské mládeže“ a také DJ Tondovi Schäfferovi za moderování a hudbu.

Lucie Gawlová