Od začátku roku se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava narodilo už více než deset mláďat různých plemen domácích zvířat. Většina jich je k vidění v expozici Na Statku – ve výbězích koz a ovcí celkem sedm jehňat a jedno kůzle. Skoro všechna se narodila v průběhu ledna.

Dvě mláďata jsou také u nejmenšího plemene krav – dahome. Jedno telátko se narodilo na konci ledna, druhé přišlo na svět začátkem března.

Další tři jehňata mohou návštěvníci vidět ve výběhu společně s velbloudy dvouhrbými ve spodní části zoo. Jsou to mláďata ovcí domácích – mongolských.

Zoo Ostrava je v březnu otevřená od 9 do 18 hodin. Do areálu je možné vstoupit nejpozději v 17 hodin, pak se zavírají pokladny. V 17 hodin se zavírají i pavilony.

Stále je možné využít mimosezonní zlevněné vstupné – 110 Kč dospělí a 60 Kč děti od 3 do 15 let, studenti do 26 let, senioři od 60 let, držitelé průkazek TP a TP/P starší 15 let.