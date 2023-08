V malém rodinném zooparku Obůrka Podháj se před několika dny narodil už třetí vrh prasete klapouchého. Celkem šest malých přírůsků si mohou lidé prohlédnout v otevírací době minizoo, která se nachází na úpatí Vinařické hory v obci Třebichovice.

V Obůrce Podháj se radují z přírůstků. | Foto: Obůrka Podháj

Obůrka Podháj je v srpnu otevřena v pondělí až pátek od 10 do 18 hodin. V sobotu sem mohou návštěvíci zavítat od 12 do 18 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin. Kromě prasátek zde chovají také mývaly, lišky, nosály, klokany, dikobrazi, ovce, koně, poníky, sovy a mnoho dalšího.

Obůrka Podháj