Zvaní po městě začalo již 18. září. Vlastní hody pak začaly v pátek 24. září stavěním máje. Zahrála cimbálová muzika Pajtáš. V sobotu 25. září chasu od odpoledne až do nedělního rána doprovázela dechová hudba Bojané.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.