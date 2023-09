V sobotu prošel slavnostní průvod po Masarykově náměstí za velké účasti diváků. Poté následovaly ceremonie na náměstí u příležitosti 800 let od vydání městské zakládací listiny Uničova na Olomoucku. Následovala zdravice starosty města Radka Vincoura.

Dny města Uničova 2023 | Foto: Antonín Gerža, se souhlasem

Na náměstí vystoupili Rytíři Arcibiskupa Albíka z Uničova, kejklíři a komedianti. Bylo možné zhlédnout ukázku výcviku a letu dravců. Zajímavé bylo i představení z městské katovny s názornými ukázkami.

Děti si užily strašidla v radniční věži.

Celý den se odehrával v dobré náladě i když chvilku lehce pršelo. Že by štěstí do dalších let města Uničova?