/FOTOGALERIE/ Uplynulo sedmdesát osm let od náletu na Kladno. Nejedná se o kulaté výročí, a tak jsme při společné vzpomínce nečekali masy lidí. Přesto se nás tam sešly dvě desítky věrných tak jako každoročně. Vzpomínkovou akci organizoval Spolek pro zachovaní odkazu českého odboje v čele s předsedkyní spolku Gabrielou Havlůjovou a místopředsedou spolku Petrem Hroníkem.

Spolek pro zachování odkazu českého odboje každoročně vzpomíná na oběti náletu na Kladno. | Foto: Petr Hroník

Pozdravíme se, položíme květiny, jeden ze členů přečte krátkou báseň našeho člena Jardy Řidkošila, kterou věnoval obětem náletu. Poděkujeme za účast a rozloučíme se. Letošní vzpomínky se zúčastnili také zástupci Komunitního spolku Hřebíček z nedaleké Hřebče, Evžen Jedlička a Milan Pinter, kteří tuto sobotu organizují naučnou vycházku ze Hřebče až na kladenské nádraží věnované leteckému náletu na Kladno.

Mezi účastníky pietního aktu byl i jeden drobný šedovlasý pán, který se přišel podívat, protože si na internetu přečetl, že budeme na kladenském nádraží vzpomínat.

"Mladý muži, nevíte, jestli tu dneska není také někdo, kdo to tenkrát tady zažil?" ptá se muž. "Obávám se pane, že nikdo takový tu není, je to přeci jen sedmdesát osm let," odpovídám. Šibalsky se na mě usměje a řekne: "Ale je! Já jsem byl tenkrát u toho! Josef Braum, ročník 1934!"

No a v té chvíli se "běžný" pietní akt změní v naprosto nepopsatelný zážitek, když máte možnost být v blízkosti někoho, kdo zažil na vlastní kůži nálet spojeneckých vojsk. Dvacet minut jsme stáli v hloučku a s němým úžasem jsme poslouchali vyprávění pana Brauma, který coby desetiletý hoch s dalšími kamarády měli široké okolí kladenského nádraží za svůj rajon dětských her.

Vzpomínal, jak na kladenském nádraží naskakovali na projíždějící nákladní vlaky, aby v zatáčce u vechtru v Pleteném Újezdě za jízdy seskočili a vrátili se zpět do Kladna. No a samozřejmě vzpomínal také na osudný 17. duben 1945, kdy s kamarády leželi v trávě nedaleko kladenského nádraží, v místě, kde se dnes nachází prodejna OK Elektro.

Poté co uslyšeli hluk spojeneckých motorů, rozběhli se směrem k nádraží, aby se schovali v lesním porostu. Těsně u nádraží je zastavil zaměstnanec drah a poslal je do jednoho z domů naproti nádraží, kde se nacházel kryt civilní ochrany. Sotva se v něm ukryli, bylo slyšet výbuchy shozených bomb. Pan Braum popisoval, jak se v krytu všichni modlili Otče náš! a že tam zůstali ukryti ještě dlouho poté, co došlo k náletu, než byl kryt otevřen a všichni jej opustili.

Petr Hroník, Spolek pro zachovaní odkazu českého odboje