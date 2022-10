Sedmdesát kilometrů v nohách a nad hlavou dron. Podívejte se na podzimní Pálavu

Každé jaro a podzim se Lukáš Hrdlička vydává už několik let na pochod z Břeclavi do Břeclavi přes Pálavu. A protože je fotograf, donese si pokaždé pěkné záběry. Za krásné fotky mu děkujeme.

Ze sedmdesátikilometrového pochodu z Břeclavi do Břeclavi přes Pálavu po trase přes Sedlec, Mikulov, Pálavu a Bulhary do lednice a zpět do Břeclavi | Foto: Lukáš Hrdlička

Z Břeclavi do Sedlece, Mikulova a přes Pálavu do Bulhar a přes Lednici zpět do Břeclavi vyrazil před pár dny Lukáš Hrdlička. „Na tenhle pochod vyrážím už asi pět let let vždycky zjara a na podzim. Vyjdu kolem druhé ráno a mezi pátou a šestou odpoledne jsem zpátky. Nejvíc si vždycky užiju přechod Pálavy,“ popisuje Hrdlička s tím, že dlouhé pochody má rád. Cestou si občas odpočine právě fotografováním. A nevadí mu, že s sebou nese i dron. „To je to nejmenším, v batohu jsem měl i objektiv 600mm a jenom ten má pět kilo,“ usmívá se Hrdlička. Jak dodává, právě podzimní pochod má nejraději, protože nabízí krásné pohledy na Pálavu a kraj pod ní, když zrovna oblékají podzimní barvy.