Skupinové cvičení na židlích pro seniory se stává stále populárnější metodou, jak si udržet fyzickou kondici a podpořit celkové zdraví. Tento typ cvičení je ideální pro ty, kteří mají omezenou pohyblivost nebo začínají cvičit po delší pauze. Cvičení na židli přináší mnoho výhod, včetně zlepšení zdraví srdce, posílení svalů, zvýšení pružnosti a rovnováhy a snížení rizika pádů.

Pravidelné cvičení také zlepšuje psychickou pohodu, snižuje úzkost i špatnou náladu a zlepšuje rozumové funkce. Pokud je prováděno ve skupině, poskytuje navíc i sociální interakci, a tím pomáhá proti pocitům osamělosti a izolace.

Díky těmto vlastnostem je cvičení na židli považováno za klíčovou součást programu tělesné aktivity pro seniory. Je to cvičení, které zásadním způsobem pomáhá udržet nezávislost a zlepšuje kvalitu života.

Mezi průkopníky cvičení na židli patří v České republice společnost Seniorfitnes, která své cvičení nabízí nově od září též v TJ. Sokol Liberec 3 – Františkov (Štrynclovka). Cvičení probíhá v malých skupinách do cca 10 osob. Přihlášky a další informace získáte u cvičitelky Zvárové na telefonu 775 616 617 nebo na e-mailu vzvarova@seznam.cz. Více na webových stránkách seniorfitnes.cz

Robert Hoffmann, Odborný garant projektů Senior fitnes