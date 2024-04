Když je v Praze absolutní hic, že by se jeden pic a přijedete tam až od Pardubic, je ideální někde alespoň na chvíli zalézt do stínu a drobet se ochladit.

V Riegrových sadech je pavilon lákající na ledové sochy | Foto: Deník/Jaromír Pýcha

Havlíčkovy a Riegrovy sady jsou jedny z mnoha krásných zákoutí našeho hlavního města, k tomu přímo stvořených. A když tak jdete v kraťasech a tričku s krátkým rukávem a před vámi je v Riegrových sadech pavilon lákající na ledové sochy, není co řešit.

Jdete tam - mínus šest stupňů člověk 20 minut vydrží a uvidí přitom 70 nádherných soch stvořených ze 180 tun kvádrů ledu. Samozřejmě můžete jít klidně i v kožíšku, to je každého věc.

Unikátní výstava už tento týden (14. dubna, pozn. red.) končí a já jsem rád, že jsem zase viděl to, co jsem ještě nikdy neviděl. Jen si říkám, škoda, že budou tato umělecká díla rozpuštěna. No, a když jste z vesnice, přijdete na Mírák a na vás zívá restaurace s názvem Kravín, musíte vstoupit.

Osondoval jsem to tam, jídlo mají nejen z kravek a taky, sudovou Plzeň mají dost dobře uvařenou.