Silvestr, který jde proti proudu. To je sestup turistů do údolí Doubravky

Zatímco většina turistů poslední den roku stoupá do kopců, Klub českých turistů v Havlíčkově Brodě to má přesně naopak. Už po čtyřicáté zájemci sestupovali do údolí Doubravky.

Sestup turistů do údolí Doubravky na konci roku 2023 | Foto: František Pithart

Letošní počasí připomínalo spíš příchod jara než zimu, ale přesto se 76 skalních turistů sešlo na vlakové zastávce Bílek, aby se společně, v menších či větších skupinkách, prošli malebným údolím Doubravy. Řeka se místy zařezává až do 80 metrů hlubokého kaňonu a její koryto je pokryté balvany. Po deštivém počasí, které panovalo v čase vánočních svátků, se tak všichni účastníci mohli těšit z podívané na nezvykle velké a bohaté vodopády. Socha jelena v Hodicích v obležení. Na silvestra k ní vyšly stovky lidí Celé vycházce ale samozřejmě předcházelo přání pevného zdraví, hodně ve zdraví našlapaných kilometrů po celý rok a hlavně sbírka KČT „Novoroční čtyřlístek“. Havlíčkobrodský odbor turistů se ke sbírce připojil po třinácté a na konto bylo letos odesláno 4811 Kč za 150 ks prodaných samolepek čtyřlístků. Všem turistům, kteří se sbírky účastnili, patří velké poděkovaní.