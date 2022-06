Šipkaři přijeli z Plzně, Kladna, Českých Budějovic, Krnova i Bratislavy, zhruba třetina jich byla z Náchoda a okolí. Původně bylo přihlášeno téměř 100 hráčů, ale zdaleka nedorazili všichni. Ozdobou turnaje měl být jeden z nejlepších českých šipkařů současnosti, červenokostelecký Karel Sedláček alias „Zlej Kája“, který se v roce 2020 stal historicky prvním českým hráčem, jenž získal statut profesionála prostřednictvím PDC Q-school. Na poslední chvíli se nominoval do Stuttgartu, a tak museli organizátoři jeho účast oželet.

Turnaj byl rozdělený na hlavní a doplňkový. Hrálo se na dvaceti sisalových terčích, hráči byli rozděleni do čtyřčlenných skupin, kde hrál každý s každým na čtyři vítězné legy. První dva z každé skupiny postoupili do vyřazovacího pavouka. Doplňkový turnaj odehrálo 31 hráčů, mezi nimi bylo také čest žen, z nich se nejlépe umístila Alena Gregurková. Dostala se do poslední osmičky, kde ji nakonec porazil pozdější vítěz doplňkové části Lukáš Unger.

Vítězem se stal Radek Matějičný z Radkova (Pardubický kraj), druhý byl Roman Benecký (hlavní tvář turnaje, účastník loňského MS v šipkách v Londýně) a o třetí pozici se podělili Radek Šenec a Jakub Lár, kteří si kromě pohárů odvezli i Price money (4 tis., 2 tis. a 1 tis. korun). Další ceny včetně originálních podepsaných šipek a dresu Karla Sedláčka i dalších světových hráčů se losovaly.

„Atmosféra turnaje byla skvělá, mně osobně ji kalil jen velký počet na poslední chvíli odhlášených hráčů. Radost mám ale z celorepublikové účasti. Škoda jen, že nebylo ještě více těch „domácích“, protože šipky jsou v Náchodě i okolí poměrně oblíbeným sportem. Ale cenné zkušenosti z tohoto turnaje snad bude možné příští rok zúročit. Snad se tedy napříště podaří nalákat alespoň stovku borců, aby mohlo být klání ještě napínavější,“ říká k turnaji Tomáš Smrček a dodává: „Moc děkuji hráčům (J)Elita Jičín v čele s Matějem Malachem a Bombarďákům z Kuksu, kteří vytvořili úžasnou atmosféru a předváděli skvělé výkony. Dík ale všem zúčastněným, rozhodně také všem partnerům a sponzorům a samozřejmě i těm, kteří dokázali z volejbalové haly vytvořit tu správnou šipkovou arénu a starali se o komfort účastníků.“

Lucie Peterková