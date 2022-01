„Dnes je to možná 12 let, co jsem udělala svůj první slaný dort. Nějak jsem brouzdala po internetu a narazila na tuto inspiraci. Zaujalo mě to a řekla jsem si, že bych to mohla zkusit, tak jsem vytvořila slaný dort pro otce tehdejšího přítele. I když měl sice úspěch, další už jsem nedělala. Po třech letech jsem byla požádána o slaný dort pro mého bratra a ten to odstartoval. Dala jsem ho na internet s dotazem, či by měl někdo o takový dort zájem a světe div se, měl. Všechno jsem se učila sama doma za pochodu. Dělala jsem dorty pro přátele na oslavy a bylo to pro mě odreagování při třech dětech. Po mateřské jsem si ale řekla, že bych chtěla vlastní podnik a to ve velkém. A tak se v prosinci roku 2019 stalo. Byl to nejlepší krok mého života. Mám své věrné zákazníky a práci, kterou miluji,“ popisuje své začátky Kristýna Sladká.