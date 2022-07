Festival přinesl ale i některé kuriózní momenty. Účinkovali tu totiž i koledníci, Mikuláš, čerti nebo andělé, kluci se koulovali či se proháněli s řehtačkami, kapelu rozesmíval vodník. A když šli v tomto parném červnovém víkendu koledovat tři králové, nepříjemně je překvapilo, že mají konkurenci. Kdo by to na začátku léta čekal.

Zdroj: Zuzana Hronová

Pořad dětských folklórních souborů ze Štěpánova nad Svratkou, Kyjova, Rožnova pod Radhoštěm, Pardubic a Bojkovic „Na mou duši pes má uši“ totiž měl na programu lidové zvyky a dětské hry od zimy do zimy. Rožnovský soubor Malý Radhošť získal za své ogarské hry představené v rámci pořadu prestižní ocenění Laureát Strážnice. Jelikož Dětská Strážnice letos slavila 40. výročí, dostalo se vystoupení dětí i do slavnostního závěrečného programu „To nejlepší na konec“. Dramaturgové pořadu si do něj vybrali pardubický soubor Perníček, který zde předvedl pásmo Kejklíři jedou o komediantech táhnoucích od vesnice k vesnici a předvádějící leckdy podvodné, dnes by se řeklo „nafejkované“, kousky.

Zuzana Hronová