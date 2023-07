Prázdniny jsou v plném proudu, tak si je pojďme užít spolu s aktivitami, které doporučuje Sokol. Vydejte se znovu na velké letní dobrodružství se sokolíkem Pepíkem a jeho partou zvířátek. Velká letní soutěž „Sokol v létě na výletě“ navazuje už tradičně na projekt pro děti ze školek „Se sokolem do života“ a přináší více než stovku výletních tipů, zajímavé pohybové i nepohybové úkoly a navíc soutěž o ceny.

Sokol v létě na výletě | Foto: Česká obec sokolská

3. týden - Voda

Pohybové úkoly:

1. Plujeme v lodičce

Popis úkolu: Představte si, že je kolem voda a vy se nechcete namočit. Zkuste zdolat kus cesty, aniž byste stoupli na zem – můžete použít kameny, pařezy, větve… Nebo si třeba můžete najít dva větší kusy kůry, stoupnout si na jeden, druhý dát před sebe, přejít přes něj, sebrat ten první a položit ho zase před sebe atd.

Sokol v létě na výletě - 2. týden: Mosty

2. Loď pluje peřejemi

Popis úkolu: Najděte si vhodný úsek, kde by se dal běžet slalom (mezi stromy, nasklá-dejte kameny, lahvičky…) a vyznačte start a cíl (klacky, batohy). Starší děti můžou běžet samy, mladší mají vodiče (rodič, starší sourozenec), který jim ukazuje cestu. Můžete si měřit čas a uspořádat rodinný závod. Který kajakář je nejrychlejší? Necvakl se nikdo?



Sokol v létě na výletěZdroj: Česká obec sokolská

3. Tref se do slalomové branky

Popis úkolu: Najděte si dva stromy, které jsou cca metr od sebe a vyznačte čáru (klackem, rýhou, dvě lahvičky), ze které budete házet. Pro mladší děti do 4 let stačí ve vzdálenosti 2 m, pro starší alespoň 3–4 m. Nasbírejte šišky nebo kamínky. Každé dítě má k dispozici 10 hodů. Počítejte, kolikrát se do branky trefilo. Následně vy-značte start ve vzdálenosti 5–10 m od stromů. Dítě se rozbíhá ze startu a v běhu bez zastavení hází horním obloukem mezi kmeny.

4. Čáp

Popis úkolu: Stoupněte si na jednu nohu, pokrčte přednožmo druhou, tj. stehno je rovnoběžně se zemí, koleno je před tělem v úrovni kyčle, holeň míří k zemi. Chodidlo zvednuté nohy se neopírá o stojnou nohu. Upažit. Dítě se nesmí kymácet, poskako-vat. Vyzkoušejte na obě strany. Dítě ve věku 4 roky by mělo vydržet 5 s, 5leté 10 s, 6leté 15 s. Můžete si zkusit udělat rodinný závod, kdo vydrží nejdéle.

Sokol v létě na výletě - 1. týden: rozhledny

Nepohybové úkoly:

1. Pouštění lodiček

Popis úkolu: Složte si lodičku nebo parník z papíru nebo si vyrobte lodičku z kůry, kla-cíků a listů a pusťte lodičku po potoce. Najděte si delší klacek a lodičce pomáhejte, když uvízne.

Sokol: VýletyZdroj: ČOS

2. Zpěváci

Popis úkolu: Zkuste si vzpomenout na co nejvíce písniček, kde se objevuje voda, a zapívejte si je. Předem si dohodněte pravidla. Jestli se uznává pouze slovo voda, nebo i další slova, která mají s vodou souvislost (déšť, moře, apod…).

Více najdete na Se Sokolem do života a na sociálních sítích: Facebook a Instagram