Prázdniny jsou v plném proudu, tak si je pojďme užít spolu s aktivitami, které doporučuje Sokol. Vydejte se znovu na velké letní dobrodružství se sokolíkem Pepíkem a jeho partou zvířátek. Velká letní soutěž „Sokol v létě na výletě“ navazuje už tradičně na projekt pro děti ze školek „Se sokolem do života“ a přináší více než stovku výletních tipů, zajímavé pohybové i nepohybové úkoly a navíc soutěž o ceny.

4. týden: Zvířátka

Pohybové úkoly:

1. Koně

Popis úkolu: Určete si běžeckou dráhu s překážkami a vyznačte start a cíl (čára na zemi, klacek, batoh…) Vzdálenost mezi startem a cílem je dle věku dítěte 30–50 m. Na trase by měly být nějaké překážky – větve, kameny, kláda… Buď si můžete měřit čas, nebo můžou všechny děti vyběhnout najednou, jako koníčci na dostizích.

2. Gepard

Popis úkolu: Když Gepard loví kořist, dokáže rychle vystartovat. Vyznačte si start a cíl (klacky, kameny, batohy, lahvičkami). Pro děti do 4 let stačí délka trasy cca 10 m, pro starší předškoláky 20 m. Rodič si stoupne 1-2 m před dítě = představuje kořist. Odstartujete. Dítě i rodič musí na daný povel co nejrychleji vyběhnout a překonat danou vzdálenost. Můžete si měřit časy a uspořádat rodinné závody. Zkuste i vari-antu, kdy dítě běží na povel samo bez rodiče. Liší se nějak jeho čas?



3. Obří želva

Popis úkolu: Dítě představuje tělo želvy a leze ve vzporu dřepmo, tj. po čtyřech jako pejsek (ne po kolenou). Rodič je krunýř a leze nad dítětem ve vzporu stojmo, tj. stře-cha – opřené ruce o zem, natažené nohy. Želvičky lezou volně v prostoru, nebo si vymezte dráhu, kterou musí přelézt. Případně si můžete uspořádat želví závod.

4. Opice

Popis úkolu: Rozpustilé opice se honí. Potřebujete 2 šišky nebo kameny. Dva hráči si stoupnou vedle sebe. První někam hodí horním obloukem šišku. Potom hodí druhý hráč a snaží se svou šiškou zasáhnout šišku prvního hráče. Když se mu to podaří, získá 1 bod. Pokud se netrefil, první hráč jde ke své šišce a z místa, kam dopadla, se snaží trefit šišku druhého hráče. Pokud se trefí, získává 1 bod, pokud ne, pokračuje stejným způsobem druhý hráč, tedy přejde ke své šišce a hází z místa, kde ji sebral. Hraje se stále dál a hráči se přesunují z místa na místo, dokud nejsou šišky u sebe.

Nepohybové úkoly:

1. Na čmeláky

Popis úkolu: Hráči se na povel co nejvíc nadýchnou a pak začnou bzučet jako čme-láci tak, aby je bylo dobře slyšet. Kdo vydrží nejdéle, aniž by se musel nadechnout?

2. Procházka zoologickou zahradou

Popis úkolu: Hra na paměť. Verze pro malé děti. Rodič řekne: „Šel jsem do zoolo-gické zahrady a viděl jsem tam slona.“ Každé dítě musí tuto větu postupně zopakovat. Potom rodič řekne: „Šel jsem do zoologické zahrady a viděl jsem tam slona a žirafu.“ Opět všichni postupně větu opakují. Rodič postupně přidává zvířátka, kdo

se při opakování splete (vynechá zvíře, poplete pořadí), má trestný bod. Verze pro starší děti – zvířátka přidává postupně každý hráč.

