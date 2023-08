Prázdniny jsou v plném proudu, tak si je pojďme užít spolu s aktivitami, které doporučuje Sokol. Vydejte se znovu na velké letní dobrodružství se sokolíkem Pepíkem a jeho partou zvířátek. Velká letní soutěž „Sokol v létě na výletě“ navazuje už tradičně na projekt pro děti ze školek „Se sokolem do života“ a přináší více než stovku výletních tipů, zajímavé pohybové i nepohybové úkoly a navíc soutěž o ceny.

Sokol v létě na výletě | Foto: Česká obec sokolská

8. týden: Památky

Pohybové úkoly:

1. Zajatci

Popis úkolu: Povedlo se nám zajmout útočníky, kteří chtěli dobýt hrad, a teď je po-třebujeme přesunout. Zkuste zdolat kus cesty svázaní ve dvojicích (provázkem, šát-kem). Náročnost terénu a způsob svázání přizpůsobte věku dítěte. Menší děti svažte k sobě za jednu ruku. U větší děti můžete dvojici svázat rukama i nohama. Kdo si troufne, může se zkusit svázat i ve trojici – prostřední velí, synchronizovat kroky je cel-kem náročné, ale zároveň velká legrace. Takto svázaní můžete překračovat různé větve, prodírat se lesem apod

2. Večeře

Popis úkolu: Zajatci dostávají večeři. Aby se na všechny dostalo, musí si ji rychle po-dat. Utvořte kruh a podávejte si šišku = kotlík polévky. No jo, ale nemáte lžíci. Podá-vejte si kamen. Dohoní lžíce polévku? Jestli vám to hodně jde, udělejte dva kroky vzad a zkoušejte si šišku a kámen házet.



Sokol v létě na výletěZdroj: Česká obec sokolská

3. Útěk

Popis úkolu: Zajatci utíkají. Strážní se je snaží chytit. Dva strážci si sednou na zem (dbejte na to, abyste byli na měkkém povrchu, trávě apod.) a napnou nohy tak, aby se vzájemně dotýkali chodidly. Rukama se opírají o zem za tělem, oči mají za-vázané šátkem. Z jedné strany k nim přistoupí první hráč, řekne: „Nejdu!“ a rychle přeskočí snožmo jejich natažené nohy. Strážci se ani nehnou. Po přeskoku se obrátí, řekne: „Jdu!“ a opět přeskočí jejich natažené nohy zpět, tentokrát co nejrychleji, protože oba strážci se ho snaží při přeskoku plácnout. Za každé plácnutí je trestný bod. Zjednodušení pro malé děti – rodič jednu nohu pokrčí, nebo si na ni sedne, takže dítě přeskakuje jen jednu nataženou nohu. Taktéž se může vynechat první po-kusný skok a všechny skoky skákat jako „Jdu.“

Sokol v létě na výletě - 7. týden: Hrady a zámky

4. Stráže chytají uprchlíky

Popis úkolu: Vyznačte start (klackem, čárou, rýhou v hlíně…) Určete 3 stromy v různé vzdálenosti. Trasa je od startu k 1. stromu, zpět na start, k 2. stromu, zpět na start, k 3. stromu a zpět na start. Menší děti mohou mít vodiče, který běží před nimi. A opět si můžete udělat rodinný závod.

Nepohybové úkoly

1. Prsty

Popis úkolu: Hrají dva hráči. Stojí proti sobě, ruce před tělem a na každé mají nata-žený ukazováček, ostatní prsty jsou sevřené do pěsti. Hráči se střídají, jedno kolo je jedno klepnutí rukou. Klepnout může hráč do jakékoliv ruky, tedy i do vlastní. Klep-nutím přidává cílové ruce tolik prstů, kolik má sám vztyčených (ty mu ovšem zůstá-vají). Tedy když mne soupeř klepne se 3 prsty do ruky, kde mám natažený jeden, soupeřovi zůstanou 3 a já mám 1 + 3 = 4 prsty. Pokud je součet větší než 5, pětku odečítám – tedy když mě soupeř klepne 3 prsty do ruky, kde mám natažené také tři prsty, je to 3 + 3 = 6, ale tolik prstů nemám, tedy 6–5 = 1. Cílem je přidat tolik prstů, aby vyšlo právě přesně 5. Ruka, na které mi po tahu zbude 5 prstů vypadává.

Sokol: VýletyZdroj: ČOS

2. Ubohá malá kočička

Popis úkolu: Jeden člen rodiny je kočička. Kočička třikrát žalostně zamňouká, potom k ní přistoupí první hráč, pohladí ji po hlavě a řekne: „Ubohá malá kočičko.“ Musí se u toho tvářit vážně. Pokud se mu to povede, odchází. Kočička znovu zamňouká a přistupuje k ní další hráč. Takto se střídají, dokud se někdo neusměje nebo jakkoli zašklebí. Ten hráč, který neudrží vážnou tvář, si s kočičkou vymění místo.

