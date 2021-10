Přes drobný deštík v úvodu akce byla účast poměrně hojná a několik desítek dětí si zasoutěžilo na stanovištích, kde získávaly razítka a poté drobné odměny. Svou prezentaci zde měly téměř všechny oddíly TJ Sokol Mladá Boleslav jako jsou oddíl juda, capoeiry, muay thai a MMA, gymnastiky a šachového klubu. Kromě těchto aktivit byl také jako každý rok k dispozici skákací hrad a došlo i na hry a soutěže pro děti. Další akci pořádá TJ Sokol hned příští týden, a to Památný den Sokolstva 8. října v 18 hodin. Budeme se těšit na viděnou na dalších akcích.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.