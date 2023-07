Vážení čtenáři, prázdniny jsou v plném proudu a vy si je užíváte i v oblíbeném Chorvatsku. Fotíte se v "chorvatských" brýlích, které pro vás připravil Deník a soutěžíte o proplacení poplatků z cesty na Jadran. Chcete se také připojit?

Děti čtenářky Jany Jabůrkové v Chorvatsku s našimi brýlemi. | Foto: Jana Jabůrková

Není to problém, stačí vytisknout brýle a přidat se k soutěžícím, kteří se v nich zvěčnili na své dovolené v Chorvatsku. Připojte, kde se nacházíte, kde to máte rádi a proč a co vás na Chorvatsku baví.

Brýle si můžete stáhnout zde. Poté je vystřihněte, podlepte tvrdým papírem a neobvyklý doplněk je na světě. Fotografie zasílejte na chorvatsky@denik.cz

Těšíme se na Vaše příspěvky. Na fotografie soutěžících se můžete podívat v naší galerii.