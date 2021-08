V pátek a v sobotu se otevřely brány nového brněnského festivalu Pop Messe, který ve svém urbexovém areálu stadionu za Lužánkami přivítal výrazné domácí i zahraniční osobnosti hudební scény. Za laskavé svolení s využitím fotografií děkujeme pořadatelům.

Nový brněnský festival s názvem Pop Messe přivítal v areálu stadionu za Lužánkami výrazné hudební osobnosti. | Foto: se souhlasem pořadatelů festivalu

Do Brna dorazili Modeselektor, Tommy Cash, HVOB, Ca$hanova Bulhar, Or:La, Weval, Ventolin, Aisha Devi, Buty, Dorian Concept, Fvck Kvlt, Dva, Zrní a mnoho jiných. „Vynaložili jsme opravdu velké úsilí, abychom do Brna dostali co nejvíce interpretů z původního line-upu pro loňský ročník. Situace nebyla a stále není jednoduchá, ale máme upřímnou radost z doposud odvedené práce. Těší nás, že se společně dostáváme z pandemie koronaviru a věříme, že Pop Messe 2022 už bude v plné parádě co do velikosti i programu,“ komentuje situaci dramaturg festivalu Tomáš Kelar.