RETRO: Šťastný, Staša, Crivillé, Miralles či sidecary. Motorky na okruhu v Mostě

Dokonalá retro podívaná. V naší fotogalerii z 80. let a 90. let minulého století mohou fanoušci silničních motocyklů a veteránů zavzpomínat na doby, kdy se tito krasavci nebo ostré „mašiny“ proháněly po dráze Autodromu Most.

Dokonalá retro podívaná. Zavzpomínejte s námi na závody silničních motocyklů a veteránů z 80. a 90. let minulého století na okruhu v Mostě. | Foto: Miroslav Rada, Petr Čermák, Tomáš Branda, Katrina Gerd Rögner, Miroslav Mertl, sbírka E. D. Beneš