Strašidelnější dům nenajdete. V Telči lezou po zdech pavouci i čarodějnice

Každý, kdo jezdí v Telči Hradeckou ulicí, originální výzdobu nepřehlédl. Po zdech domu, ve kterém bydlí Nechvátalovi, leze čarodějnice a pavouci si tu stihli uplést pořádnou síť. Pozornější návštěvníci si všimnou i náhrobků, kostlivců, lebek a nejrůznějších strašidel. A co by to bylo za Halloween bez pořádných dýní. Za fotografie děkujeme Miluši Nechvátalové.

V Telči v Hradecké ulici se lidé zastavují u Nechvátalů. Mají totiž originálně nazdobený dům. | Foto: se souhlasem rodiny Nechvátalových

V sobotu 29. října se u Nechvátalů sešli známí a příznivci v nejrůznějších halloweenských maskách. „Začali jsem loni, ale to byla tak desetina výzdoby a trvala pouze dva dny. Lidé se zlobili, že si to přijeli vyfotit a výzdoba nikde. Tak jsme si řekli, že to letos uděláme ve větším,“ popsala akční paní domu Miluše Nechvátalová. Kdo v sobotu přišel v masce, dostal dobroty a děti bonbony. „Příští rok plánujeme různé soutěže a celé odpoledne v maskách,“ doplnila Nechvátalová. Po dvou letech covidu a strachu je prý na čase, zase se začít smát a bavit. Rybí speciality, svařák a cukrová vata. Výlov přehrady Blatnička ovládly vůně Během posledního týdne každý den přibývaly rekvizity do výzdoby. „Lidé se zastavují, fotí si to a kdo chce, pro toho máme na půjčení i rekvizity. Máme šest dětí a devět vnoučat, takže když každý přidá ruku k dílu, akce je na světě,“ přiznala autorka výzdoby. Už teď přemýšlí, co udělá na Vánoce. Určitě prý budou podobně zářivé, jako ta letošní halloweenská výzdoba.